Polémica por el pedido de Julieta Cardinali a Telefe: "No repitas Avenida Brasil”

Julieta Cardinali dio una nota por su papel como Claudia Villafañe en la serie “Sueño bendito”, que mostrará parte de la vida de Diego Maradona. La ficción fue producida por Amazon y aún se espera la fecha de estreno.

“Fueron ocho meses de rodaje, viajamos mucho: filmamos en Europa, dos meses en Italia, España, Uruguay, México, obviamente acá y terminamos de filmar en noviembre”, dijo la actriz al programa “Por si las moscas”, de La once diez. Y, luego aseguró estar contenta porque “todo se hizo con muchísimo respeto”.

“A mí lo que más me interesaba de esto es que sea con respeto. La serie es sobre Diego Maradona, el Diego futbolista, está muy bien filmada y estoy muy contenta de que me hayan elegido”, agregó al respecto.

Pero, hablando sobre esto no dudó en pedir sobre las programaciones actuales y la necesidad de los actores de cobrar debido al parate de la actividad por la cuarentena por Coronavirus. “Que la gente le diga que sí, está perfecto, porque deben ser buenísimas”, opinó sobre las producciones brasileñas, siempre tan bien recibidas por el público. Aunque agregó: “Pero también hay ficciones nacionales que son buenísimas, me parece que nos tenemos que ayudar entre nosotros. No repitas Avenida Brasil”.

