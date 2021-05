Cómo fue el pedido de disculpas y la reconciliación entre Yanina Latorre y Nequi Galotti

Y un día Yanina Latorre volvió a enfrentarse a Nequi Galotti, tras la furiosa pelea que protagonizaron hace algunos años en LAM. Después de compartir camarín durante 3 años en el programa, por aquel entonces la mediática y la modelo se trenzaron en una guerra sin cuartel cuando Latorre criticó la participación de Esmeralda Mitre en el Bailando, y Nequi defendió a su hijastra.

Ahora, Ángel de Brito intentó una reconciliación entre ambas mujeres, usando su programa Los ángeles de la mañana como espacio de reunión. Así fue que, todo sea por el rating, Yanina no tuvo inconveniente en disculparse con su ex amiga y compañera de panel, "Nequita te pido disculpas, en algún momento se me fue la mano con vos. Estaba muy enojada".

Yanina Latorre y Nequi Galotti: la raíz de la pelea

Al tiempo que Latorre reconoció en su pedido de disculpas "soy muy vehemente y lo sigo sosteniendo. Y vos también tenés carácter, porque yo sé que vos mostrás, y es tu negocio como el mío es ser mala, una Nequi divina, políticamente correcta, que vos sos un amor...es verdad que sos así". Y siguió con la explicación de las razones de su enojo, "en ese momento yo tenía una pelea con una niña, que era Esmeralda Mitre, que tiene 40 años, grande. Y vos te metiste al pedo".

Allí fue cuando aseguró Yanina Latorre que "eso es lo que a mí me enloqueció. porque yo hablaba del Bailando, no es que la estaba deshaciendo por un tema familiar. No es que tenía algo contra Nequi. Ese fue mi único problema con vos, y yo ahí agarré un camino... y como vos no contestás, es fácil darte".

Fue ahí cuando tomó la palabra Galotti para revelar que, producto de aquella furibunda guerra que le había declarado su compañera, "los dos últimos programas que estuve en LAM yo sufrí 2 ataques de pánico, donde no podía hablar, ni expresarme.. fue muy difícil. Lo tuve que analizar". Y aseguró que le hizo muy bien analizar, entender lo que le pasó", poniendo paños fríos a aquella situación.

Y como toda una lady, Nequi Galotti aclaró que si bien son el agua y el aceite, "ella es un torbellino y yo soy una persona en slow", rescató el tiempo que compartieron camarín, sus salidas a almorzar juntas y el cariño que Bartolomé tenía por Yanina, dando por concedidas las disculpas de la histórica angelita.