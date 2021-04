El pedido desesperado de la Pastora Irma

Más allá de las idas y vueltas que ha tenido la pastora Irma con sus enfrentamientos legales y mediáticos con el Pastor Giménez, hoy en día la religiosa está atravesando uno de los peores momentos de su vida y su salud.

Lejos de épocas de buenaventura sus días pasan por sus problemas de salud y su economía que no ayuda. La pandemia mucho menos.

"Tengo un nódulo mamario que está creciendo. Me tengo que hacer un estudio que se llama resonancia mamaria bilateral endovenosa", nos cuenta Irma.

Este es un estudio que no se hace en cualquier hospital. Quizás en Mar del Plata y seguramente en Buenos Aires. "Pero no tengo plata ni para pagar el micro", dice.

"Algunos médicos de aquí de Mar de Ajo me están averiguando para poder hacerlo. Mis doctores me están atendiendo. Son todos doctores del estado y son un equipo lleno de solidaridad que me están cuidando. Son gente que me ama y me quieren cuidar porque esto va avanzando y de los hospitales te van pateando porque en medio de la pandemia los afectados por el covid tienen prioridad", nos cuenta Irma angustiada.

"Me dicen que no puedo dejarme estar. Tu salud es prioridad", agrega Irma.

"Tengo que hacerme un estudio que sale alrededor de 60.000 pesos y no tengo dinero. Y además hay que esperar los turnos que te dan. El primero lo tengo recién para el 12 de mayo que fue lo más rápido que pude conseguir y cuánto más tiempo pase, más caro sale", enfatiza.

Con respecto a su situación económica cuenta: "No tengo ayuda de nadie. No tengo ayuda del gobierno, ni de mi familia ni nada ni de nadie. Sin obra social ni prepaga", sentencia.