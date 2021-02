El pedido de Dalma Maradona tras la difusión de nuevos chats sobre Diego: “¿Qué más falta para meter a Matías Morla en la causa?”

Dalma Maradona estalló de furia cuando se revelaron nuevos chats de la internación de Diego Maradona.

En medio del avance de la investigación por la muerte del futbolista, la hija del Diez reclamó que Matías Morla sea incluido en la causa y cuestionó la difusión de material probatorio.

"¿Cuánto falta para meter a Matías Morla en la causa?”, expresó furiosa Dalma a través de su Instagram compartiendo la palabra del psicólogo Carlos Díaz con Agustina Cosachov.

En otras publicaciones, la actriz aclaró que lo que salió publicado en los medios de comunicación “son los chats que tiene la justicia”, y aclaró que piensa seguir con su postura hasta que se sepa la verdad.

“¡Nunca voy a parar de poner cosas hasta que vayan presos los que tengan que ir! Si les jode, no me sigan... PORQUE NO VOY A PARAR”, cerró furiosa.

