“Ni en ped…”, el exabrupto de Flor Torrente para explicar por qué Araceli González no va al “Cantando 2020”

La joven artista, que le está yendo muy bien en sus galas del certamen de música de El Trece, explicó los motivos por los que su madre no va a apoyarla al piso del estudio.

Flor Torrente y su compañero Michel Hersch, son la mejor pareja del “Cantando 2020”. La dupla obtiene los mejores puntajes del jurado y las felicitaciones de sus colegas. Pero, lo que llama la atención es la falta de apoyo de Araceli González en el vivo para ver a su hija.

Ante este gran interrogante, en un vivo con Lizardo Ponce la morocha explicó los motivos. "Mi mamá no viene ni en pedo", aseguró la actriz sin dudarlo. "Mamá es de la generación que empezó a convivir con las redes, los haters y la comunicación siendo grande. Aunque está re aggiornada... Olvidate; es tiktoker y yo no, pero hay determinadas cosas que no termino de aceptar o entender", contó.

LEER TAMBIÉN: ¿Le da cabida? Flor Torrente le contestó de forma contundente a Tyago Griffo

Entonces, explicó un poco más: "Y que les cuesta, no la crítica porque crítica hubo toda la vida, pero ese modo incisivo de decir cosas que tiene la gente en las redes y le cuesta esa parte”.

A partir de esto, se animó a contar que con Toto, su hermano, intentaron convencerla de que no le hiciera caso a nada: "Con mi hermano le decimos: 'Ma, no escuches, ma no prestes atención'. Es una mina que es súper inteligente pero hay una parte que para mí tiene que ver con algo generacional".

LEER TAMBIÉN: Fuerte confesión de Flor Torrente: le mandó un mensaje a un ex en plena cuarentena, ¿Fue a Nicolás Cabré?