La “pecaminosa” confesión de Joaquín Furriel sobre su cuarentena

A casi 60 días de aislamiento obligatorio para aplacar la curva de contagios por coronavirus, Joaquín Furriel admitió que cambió varios de sus hábitos y que toma estos días como “una meditación inducida”, ya que hay que estar dentro de sus casas conociéndose así mismo.

“La cuarentena nos expone como sociedad y ante el prójimo. Yo debo agradecer que me toque en mi hogar, pero se pone difícil para quienes transitan situaciones más complicadas…”, aseguró el actor a la revista Gente.

Sobre sus días, el actor contó: “Si bien desde los 18 años mantengo mi autonomía, ahora voy conociéndome en otras actividades, como acompañar de cerca a mi hija en su aprendizaje escolar. Con su madre (Paola Krum, se separaron en 2011) elegimos las materias. Ella la ayuda en Lengua y Ciencias Sociales, y yo en Historia y Geografía. Para Matemática, por consenso, hay un profesor particular”.

Sobre cómo está atravesando este momento dijo: “leí cuatro libros, veo muchas series y películas, tomo clases de piano y escucho conciertos y piezas de diferentes épocas”.

Y, finalmente confesó: “Por ejemplo –asombra–, a una hora del atardecer me pongo a leer y me como un Cachafaz de chocolate. ¡Me convertí en un especialista en alfajores! Antes, frente a algún rol medio físico, lo entendía como algo pecaminoso. Ya no. Ojo, tampoco me veo como en la foto que subí a mi Instagram… ¿Hace falta aclarar que tenía un defecto?”.

El próximo 28 de mayo se estrenará su nueva película "La corazonada", se podrá ver por Netflix.

