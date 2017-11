Paz Martínez: "María Martha consiguió lo que no consiguen todos los artistas, el amor de la gente"

La cantante María Martha Serra Lima falleció hoy a los 72 años, en Miami, donde estaba internada en grave estado.

La artista había planteado hace poco que tenía que someterse a una intervención quirúrgica debido a dolores lumbares y en las piernas.

"O me opero o no camino más, esa es la verdad", había dicho. "Yo no tengo 15 años y uno siempre tiene miedo".

En diálogo con PrimiciasYa.com, su amigo Paz Martínez recordó con nostalgia a Serra Lima: "Era un ser humando excepcional, con ella compartí mucho más allá de lo artístico. Con ella compartí mucho más tiempo en Miami que en Argentina. La conocí muchísimo, era muy buena. Era extraña, porque era imponente y no dejaba pasar una línea. Era muy inocente, una mujer con algunos miedos y temores".

"Yo le hice el aguante todo lo que pude y fue un placer haber compartido escenarios con ella. No recuerdo cuando fue la última vez que me comuniqué con ella pero probablemente habría sido en Miami. Ella conocía todos los lugares donde se comía rico allá y siempre me invitaba", destacó.

Por último, indicó: "Era una persona muy culta, hablaba cinco idiomas a la perfección... Y ella consiguió lo que no consiguen todos los artistas, el amor de la gente. El público no solo iba a escuchar sus canciones sino que la iba a ver y a querer a María Martha".

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino