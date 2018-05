Paz Cornú, otra que vivió algo similar a Jey Mammon con Pampita: "Así son los programas en vivo"

La gota que rebalsó el vaso fue la confusión de Pampita al llamarlo "Joy" en vez de Jey, algo sumamente raro ya que el humorista y actor formó parte de "Bailando 2017" del que Pampita fue jurado y lo debió nombrar ciento de veces.





"Estuvo buenísimo el programa, pero me gusta más verlo de casa", dijo entonces Jey. Y continuó: "Me retaron cuando agarré el teléfono. Encima el Ruso (productor) me dijo que venga todos los días, ¡y me lo dijo en serio! ¿Ahora sale el dinosaurio Bernardo de un costado? ¡Parece joda! Me encanta el programa de Pampita, lo miro todos los días, pero desde mi casa. No lo entiendo por momentos y hoy entendí por qué. ¡No se sabe adónde vamos nunca!", sentenció Mammon.

Embed

PrimiciasYa habló con Paz Cornú, quien hace un tiempo vivió algo similar al comediante, aunque ella le puso paños fríos a la cuestión.





"Para mi es un negocio. Voy, hago mi trabajo y me voy. Lo sentimental lo dejo para otras facetas de mi vida. Eso fui a hacer. Mostré un vestido, hice uno para Barby Franco y le cambié el look a la Bomba. Fui a eso y me sirvió en lo laboral", comentó a este medio.

Embed

Y cerró: "Después sí, cuando vas a una hora y entrás a otra hora, algo molesta. Pero así son los programas en vivo. Me pasa muchas veces tener que esperar, no es fácil manejar un vivo. Después, al hablar somos un montón y se complica, no es simple. No creo que sea de mala gana y mala voluntad. Hay muchos invitados y tiene que darle lugar a cada uno. No creo que haya mala intención en sus actitudes".