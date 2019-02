Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Paz Cornú dialogó en exclusiva con PrimciasYa.com tras mostrar en las dialogó en exclusiva contras mostrar en las redes sociales los actos de ayuda social que realiza con gente en situación de calle.





"Yo soy instructora del arte de vivir. Siempre escuché frases de dar sin esperar nada a cambio, vinimos para servir, pero bueno, lo veía como algo muy lejano en mí porque uno se enfoca en uno, como el negocio y la familia", explicó la empresaria de moda.





"Notaba que vivía en una irrealidad, que no tenía una percepción de las necesidades o sufrimiento que hay en la calle, como que estaba en un lugar de mucha abundancia y que eso no era sano. Entonces salí con los chicos a la calle a regalarle algo a alguien. Eso me sorprendió lo que generaba en mí y lo que generaba en ellos", fundamentó.



"Siempre filmo con el teléfono lo que hago porque considero que mostrar eso puede ser bueno para la gente. Cuando hago algo me gusta mostrarlo porque de alguna manera podes repercutir para bien en la vida de otros. Tuve muchas devoluciones muy lindas de sonrisas e historias de vida con un mínimo acto de llevarle algo a alguien que estaba ahí nomás. Me enganché con esto y todos los días salía a ver a quién le podía dar una mano, sin irme muy lejos".





"Un hombre me dijo que escuchaba gatos llorar y me metí, estaban en un pozo de tres metros para abajo, entre ratas y cucarachas. Vino gente y me ayudaron a sacarlos. Ahí los tengo a los cuatro gatos que son divinos", comentó Paz de cuando rescató los animales.

"David, que vive a la vuelta de mi casa, le llevé un colchón porque el que tenía se lo robaron. Estoy viendo la manera de incluirlo socialmente para que esté más cómodo. Todos tenemos esta responsabilidad social de poder dar una mano y mostrarlo porque es muy contagioso", explicó la morocha.

"Los mensajes que me llegan son siempre alentadores, la repercusión es impresionante. Me emociona porque son todos mensajes positivos de gente que quiere hacerlo también y se conecta con lo que pasa. Eso para mí no tiene valor... ¡Con muy poco haces tanto!", finalizó emocionada.