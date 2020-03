Paz Cornú contó por qué se terminó la amistad con Karina Jelinek, con quien era inseparable y hace un largo tiempo ya no tiene contacto.

"Algún pico en algún lado nos dimos, éramos amigas (con Jelinek). Yo amo a las mujeres que les gusta la estética y la moda", dijo la empresaria de moda en "Incorrectas", América.

LEER TAMBIÉN: El momento más tenso entre Karina Jelinek y Silvina Luna: ¡La acusó de roba novios!

Y amplió: "Con ella me entendía en todo. Nosotros nos abrimos hace un tiempo, nos separamos de estilos de vida. Ya con los chicos cambia".

LEER TAMBIÉN: La furia en Twitter de Karina Jelinek por los cuestionamientos a la lujosa mansión donde vive

"Hace un montón que no la veo y no comparto, no me gusta hablar de ella", enfatizó Paz.

Y remarcó: "No tuvimos peleas pero el estilo de vida sí nos distanció. Llegó a mi casamiento cuando terminó, es colgada".