Paulo Vilouta volvió a la tevé tras el Covid-19: "Es un virus que genera mucha soledad"

Paulo Vilouta volvió a la tevé en "Intratables", América, este jueves tras el Covid-19.

El periodista contó su fuerte experiencia con el coronavirus: "El 22 recibo el resultado y te impacta, yo estaba convencido que era negativo. Estaba asintomático, me sentía perfecto".

"Es un virus que genera mucha soledad porque hacés todo solo. Vos no tenés nadie a mano, ves todo cubierto, nadie te puede dar una mano. Es un cansancio terrible, te rompe el cuerpo", indicó el panelista.

"Me despertaba de madrugada. Apagaba el teléfono para dormir. No tenés voluntad ni de hacerte un té", aseguró.

E indicó: "Llega un momento que no tenés más fuerza. Mis vecinos se portaron bárbaro".

"El primer síntoma que tuve fue la falta de aire. Me dejó triste, la cama te come y yo no quería eso", enfatizó Paulo.

