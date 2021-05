Paulo Vilouta se vacunó contra el coronavirus: "¡Vamos!"

Paulo Vilouta se vacunó este viernes contra el coronavirus luego de haber recibido su turno correspondiente hace unos días. El periodista de Radio La Red AM 910, América y A24 recibió la primera dosis de Sputnik V esta mañana.

"Listo! Primera dosis de @sputnik_vaccine ...contento a pesar de mi cara! A esperar la segunda y a seguir los cuidados de este maldito virus. Gracias a todos los orientadores y enfermeras por la excelente atención!!!! Vamossss!!!!", reflejó en las redes muy feliz.

Paulo transitó la enfermedad durante el año pasado y relató lo mal que la pasó por ese entonces: "Es un virus que genera mucha soledad porque hacés todo solo. Vos no tenés nadie a mano, ves todo cubierto, nadie te puede dar una mano. Es un cansancio terrible, te rompe el cuerpo".

Y comentó en "Intratables": "No tenés voluntad ni de hacerte un té. Llega un momento que no tenés más fuerza. Mis vecinos se portaron bárbaro. El primer síntoma que tuve fue la falta de aire. Me dejó triste, la cama te come y yo no quería eso".

Cabe recordar que hace un mes al periodista le colocaron un stent tras detectar que tenía una arteria del corazón tapada.

