Paulo Londra presentó a su novia a través de las redes sociales

Paulo Londra se convirtió en uno de los artistas más exitosos del momento. Con tan solo 21 años, el cantante de trap ya cuenta con millones de seguidores en las redes sociales y en todo el mundo. Además, colaboró con grandes figuras internacionales como Ed Sheeran y el DJ Steve Aoki.

Sin embargo, no todo es trabajo en la vida del cordobés. El artista encontró el amor y ahora hizo oficial su noviazgo con Rocío Moreno.

“We are still kids, but we're so in love (Somos chicos todavía, pero estamos tan enamorados)”, escribió Londra en una de sus historias de Instagram donde se lo ve junto a Rocío. La frase es de la canción "Perfect", de Sheeran.

Todo parece indicar que, aunque en el pasado tuvieron una relación algo inestable, ahora apuestan de lleno al noviazgo.

