Paulo Dybala presentó a la nueva integrante de la familia

Paulo Dybala presentó en sociedad a la nueva integrante de la familia en medio de la cuarentena obligatoria.

Se trata de una hermosa perrita que llamaron Kaia. El futbolista de la Juventus mostró la primera imagen de la mascota que llegó a su hogar en las redes.

"Les presento a una nueva integrante de la familia!!️ Ella es Kaia", comentó Paulo.

El deportista se encuentra realizando la cuarentena en Italia junto a su novia, Oriana Sabatini. Ambos habían dado positivo de coronavirus hace unas semanas.

En medio del aislamiento, la cantante compartió hace unas semanas una emotiva canción, "Cuarentena song be like", expresó la joven cantante mientras entonaba algunas de las frases que contiene la canción.

"Tengo todo pero nada. Mis amigos ya no alcanzan. Ven y tócame la cara. La verdad no siento nada", expresó Oriana en su tema.

Y añade: "Esta cárcel no se pasa. No entra aire en mi casa. La cama no tiene ganas y a mi me gusta cómo abraza".

Hace poco Oriana cumplió 24 años y sus padres Catherine Fulop y Ova Sabatini se emocionaron hasta las lágrimas en una videollamada.

