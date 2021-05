Paulina Cocina fue tendencia por la respuesta que le dio a una seguidora: "¿Se puede ser tan soreta?"

Carolina Puga, más conocida Paulina Cocina, como se hizo popular en las redes por sus rectas y trucos de gastronomía. Sin embargo, con el correr del tiempo, la instagramer comenzó a abrirse y a compartir otras facetas de su vida con sus seguidores (tiene más de 2 millones).

En las últimas horas, la cocinera se animó a responder consultas sentimentales del público. Entre miles de mensajes, hubo uno que le llamó poderosamente la atención.

“Siento que mi chongo está flasheando amor mal y yo no sé si estoy en esa.... ¿Ghosteo? ¿Sí o no?”, fue la pregunta que le llegó a Paulina Cocina, en referencia a si debería desaparecer (ghosteo) y dejar de hablar con ese hombre.

La instagramer fue letal con su respuesta. “¿Quién carajo te creés que sos?. Escuchá lo que estás diciendo: ‘Siento que una persona con la que estoy, me ama; ¿no le hablo nunca más y no le digo nada?’. O sea, ¿se puede ser más soreta de pensar: ‘¡Ay!, me parece que me quiere, lo ghosteo, sí o no’? ¿Quién sos?”, exclamó.

Indignada por el planteo, Paulina Cocina amagó en decir quién le había enviado ese mensaje: “¿Cómo te llamabas? ¿Tu nombre era...?”. Enseguida, se llamó a silencio y lanzo: “¿Te dio miedo de que diga tu nombre? Te interesa ese chico”.

No confirme con eso, la instagramer fue más allá y le deseó un pésimo futuro a la chica en cuestión. ”Ojalá te deje él y te arrastres seis meses”, remató.