Paulina Cocina fue apuntada en las redes y Narda Lepes la bancó: "Ella es pueblo"

La cocinera amateur Paulina Cocina, de gran alcance en las redes sociales, fue trending topic en las últimas horas bajo el hashtag #PaulinaCretina.

Muchos de sus fans salieron a apoyara y otros la cuestionaron con el argumento que no era cocinera y que ese no es su verdadero nombre.

Ella se llama Carolina Cuga y es socióloga, algo que ya se sabía.

Lo cierto es que al ver estos comentarios y la difusión del tema, quien salió a bancarla fue la cocinera Larda Lepes desde Twitter.

"Me despierto y veo dicen que bardearon a @paulina_cocina , me fijo quien, y esos son uno que se la pasan bardeando sin parar, hasta que alguien pique y los haga conocidos. No se suban, son nadie, y Paulina es pueblo", explicó la cocinera.