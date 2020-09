Paula Varela, enojada porque se quedó sin trabajo y se enteró por las redes sociales

La periodista Paula Varela, histórica conductora de "La Previa del Bailando", demostró su enojo hoy en "Intrusos" con la forma en la que se enteró que miembros de la productora Laflia la dejaron afuera del ciclo "La Previa del Cantando 2020" cuando ya estaba apalabrada para tomar el rol de animadora.

“Estaban todas las fichas puestas. Yo aposté a estar ahí, porque necesito trabajar y además no tenía ganas de hacer muchos trabajos por la pandemia y cuidar a mis hijos”, explicó en charla con Jorge Rial y su equipo periodístico.

Recordemos que los conductores del programa que debutó el lunes por Ciudad Magazine son Lourdes Sánchez y Lizardo Ponce.

“Las formas faltaron. Me enteré por las redes que iba a haber otros conductores. No hubo un llamado y eso me molestó. Lo vi y automáticamente le escribí a Pablo, que después me llamó”, declaró Varela.

“Nunca me lo imaginé. Él nunca me había hablado de otros nombres. Le dije un par de cosas enojada y desilusionada. Estaba angustiada, con el trabajo no se jode. Ese es mi límite, eso me hizo ruido”, declaró Paula en diálogo con el programa de América.

“El Chato me dio la razón en todo. Me dijo que se había filtrado por las redes cuando todavía no estaba todo cerrado. Pero bueno, mucho cambio en esa decisión no hubo”, enfatizó.

“Me enojan este tipo de cosas sin tener delicadezas. Decir 'che, te conozcó hace 20 años, pasa esto'. Me ha pasado con otros programas de la productora”, reveló la periodista.

“Me resulta raro, no quiero herir sus sentimientos. ¿Cómo hago para decirle al Chato que, para mí, su mujer no está preparada para ese rol?”, consignó Paula.

