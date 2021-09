Paula Valera sumamente quebrada en Intrusos: "Es tan fuerte poder...."

Paula Varela, Evellyn Von Brocke, Virginia Gallardo y Marcela Baños se quebraron mal en Intrusos cuando Rodrigo Lussich hizo el escandalón número 2 de su edición de hoy.

El video que pasó el conductor del programa junto a Adrián Pallares fue una recopilación de reencuentros virales entre familiares y amigos que no se veían hace mucho tiempo.

"Seguro que extraño mucho a alguien, pero estuvimos tan desencontrados este año, sin tantos abrazos, ver ese amor, esa emoción, lloro de alegría, no estoy triste, es tan fuerte poder abrazarse con la gente que uno ama, me emocionó mucho, además de la gente a la que uno quisiera abrazar y ya no están", fue la frase que alcanzó a decir Paula Varela cuando Rodrigo Lussich le preguntó por sus lágrimas.

Por su parte, Evelyn Von Brocke contó que dentro de unos meses se quedará sola ya que su hijo menor, fruto de su relación con Fabián Doman, se va a vivir al exterior.

"Mi hija. Para mi Ezeiza es casi una mala palabra cuando se van y es una linda palabra cuando llegan. El camino de Ezeiza es todo tristeza. Mi padre me dijo a los 20 años que volvía dentro de un mes y hace 30 años que no volvió. Me duele en el alma. Me gustaría tenerlos a todos acá. Y ahora se me va el chiquito. Me quedo solita", explicó.