Paula Trapani: su decisión de dejar el noticiero y la nueva reconciliación con su marido

Paula Trapani estuvo como invitada el miércoles a "Es por ahí", América, y contó que volvería a estar al frente de un noticiero como hizo hace muchos años.

"Me fui llorando del noticiero en la última emisión. Cuando empecé a notar que hacía el noticiero en piloto automático noté que no estaba bien. Justo me surgió la posibilidad de hacer otro programa en Telefe", comentó la conductora.

Y explicó sobre esa razón que la llevó a otro rumbo profesional: "Fue una decisión difícil porque nos iba bien. Amo el noticiero pero necesitaba probarme en otro lugar".

En cuanto a su vida, Trapani, madre de tres hijos –Joaquín, Milena y Delfina–, contó cómo fue reconciliarse nuevamente con su ex marido en la pandemia, Sebastián Loketek.

"He tenido unas cuantas idas y vueltas, creo que tres, son veinte años juntos. Mis hijos lo toman con mucha naturalidad, ese es nuestro punto, cuánto pueden llegar a sufrir o no ellos. No lo han sufrido", explicó Paula, quien contó también que ya pasó el covid-19 sin síntomas.