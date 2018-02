Paula Trapani fue entrevistada por Tomás Dente en el ciclo "Vino para vos", KZO, y entre otras cosas contó las razones por las que estuvo unos años alejada de los medios. fue entrevistada poren el cicloy entre otras cosas contó las razones por las que estuvo unos años alejada de los medios.





"Sentí la adversidad y la agresividad del medio", expresó la periodista y actual conductora de A24.





Embed Una publicación compartida por Paula Trapani (@pautrapani) el Dic 28, 2017 at 12:09 PST





Y reflexionó sobre esa decisión: "Hay días que me arrepiento de haber dejado el noticiero. Lo que a mi me pasó que se me había vuelto una rutina conducir el noticiero del mediodía. No hacia más que leer. Necesitaba nuevos desafíos. Me gusta la adrenalina y me gustó cambiar".





"Que te vean linda te abre puertas y está buenísimo, lo importante es mantenerte, pero te ayuda", contó Paula sobre su imagen.





Embed



Video: Infobae.