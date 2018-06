Paula Peralta, la sensual corista argentina de Luis Miguel: "No necesito que digan que soy su novia para tener fama"

Paula Peralta comenzó su relación con Luis Miguel y fue justamente durante un show en Buenos Aires. La realidad le ganó al sueño. En 2014, la modelo y coristacomenzó su relación cony fue justamente durante un show en





"Todo fue de casualidad, no me olvido más de ese día. Fue en noviembre de 2014 que fui a ver a Luis Miguel a GEBA. Estaba en la fila 17, justo al lado del pasillo que conectaba el centro del escenario. Estaba bailando y saltando hasta que me topé con una persona de seguridad. Me pidieron el ticket y me pasaron a ¡la primera fila1", relató la modelo y cantante a PrimiciasYa.com. , relató la modelo y cantante a





Tras ese show, inició una relación jefe- corista con la estrella mexicana. "La persona que me había cambiado el ticket era el actual manager de él. Una de las coristas tenía un problema de salud y necesitaban un reemplazo para los shows que quedaban en Argentina. Días después estaba debutando en el Orfeo de Córdoba. Fue algo increíble, no lo podía creer. Me sentí tocada por la varita mágica", contó.





-Hace unas semanas, surgieron rumores desde México que fuiste a cenar con él después de un recital y te señalaron como su nueva novia, ¿es verdad?





Trabajo hace cuatro años con él y me une una relación laboral nada más. Estoy en pareja con alguien que no es del medio y todo eso que se dijo no estuvo bueno, no me cuidaron. Luis Miguel es mi jefe y lo respeto mucho, no soy su novia y no me sirve a mí que se digan esas cosas, no lo necesito porque afecta a mi pareja y familia. La novia de él es otra corista, una compañera divina. Como nos visten y peinan iguales para los shows, por ahí somos iguales y eso presta a la confusión. No necesito que digan que soy la novia de él, para tener fama. Podría haber aprovechado la situación, pero decidí hacerlo para despegarme.





- ¿Cómo es trabajar con Luis Miguel? ¿Cómo es como jefe?





La verdad es una persona como cualquier otra. Es sencillo aunque muy profesional, detallista... Es muy exigente y está atrás de todo. Realmente se crea un clima lindo y cómodo para trabajar. Siempre hay buena energía y buen humor. Hace bromas y habla con todos, sin problemas. Es un gran jefe.





A Paula siempre le gustó la música romántica y de chica tomó clases de canto. En 2004 empezó su carrera cuando ganó un concurso de belleza en Adrogué, donde vivía. Actualmente, combina sus dos pasiones: la moda y el mundo de la música. Cuando no está de gira viene a la Argentina para visitar a su familia y amigos, además de hacer campañas o desfiles.





- ¿Qué creés que vieron en vos?





Compromiso y ganas. Arriba del escenario soy otra persona, soy profesional y estoy atenta a todo. Me miro para corregir errores porque "mi jefe" quiere que ese trabajo sea perfecto.





- ¿Estás viendo la serie? ¿Te gusta?





Me gusta porque es conocer y entender un poco de su vida porque es mi jefe. Me enganché y cuando la veo me dan ganas de llamarlo para preguntarle cosas, pero queda todo ahí. Yo tengo una relación laboral con él y lo respeto mucho.





- ¿Cuál es tu tema preferido de Luis Miguel?





Tengo varios... 'Hasta que me olvides', 'No sé tú'... Pero el que más me gusta es 'Oro de Ley'.





- ¿Qué te gusta más, el mundo de la moda o de la música?





Son dos cosas diferentes. Me gustan mucho las dos, me gustaría que en algún momento las dos se fusionen.