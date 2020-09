Paula Morales reveló cuál es la especialidad de Fabián Vena en la cocina: "Le gusta hacer de todo, pero lo mejor que le sale..."

Paula Morales contó cómo vive la cuarentena con su pareja, Fabián Vena, con su hijo Valentino, con Benicio, el hijo de ella fruto de una relación pasada de la actriz y las hijas que él tuvo con Inés Estevez, Cielo y Vida (quienes pasan una semana con el papá y otra con la mamá). Una familia ensamblada.

En un live con Juan Pablo Godino para PrimiciasYa.com, la talentosa actriz y modelo se refirió a sobre cómo viven el día a día y cómo se siente ella con este duro presente: "Yo estoy bastante tranquila en ese sentido, no es algo que me esté persiguiendo ese miedo a contagiarme. Sí hago todo lo que hay que hacer, no pienso demasiado la posibilidad en contagiarme. No es algo que me esté dando vueltas en la cabeza todo el tiempo, pero trato de cuidarme un poquito más y de cuidar a los chicos. Acá todos ya saben qué tienen que hacer y cómo cuidarse. No hay que tener miedo pero sí precaución".

En esa misma línea, remarcó: "Yo estoy un poquito más cuidada y reservada porque tengo unos temas respiratorios de toda la vida. Por eso, estoy siempre cuidándome un poco más".

Sobre las tareas del hogar, dijo: "Hago todo en la casa menos cocinar. Limpio, lavo los platos, me encargo de la ropa, de los zoom de los colegios, de bañar a valentino. Pero cocinar no es mi fuerte".

Y Paula reveló cuál es la especialidad del actor en la cocina: "Fabián se encarga más de la cocina y las compras, prepara unas pastas con unos tucos increíbles. El siempre dice, soy tano y su comida favorita son las pastas. Son su debilidad. También hace milanesas, cocina de todo".

"El se encarga de las compras, yo empecé a salir ahora un poquito más. Los primeros meses no salí hacer nada, ni las compras aunque él siempre le gustó ir de compras", agregó la actriz.

LEER MÁS Otra fuerte interna en "Mujeres": Moria Casán pidió que Solita no esté si ella va como invitada

Por otro lado, Paula se refirió a la obra que presentarán el 23 y 24 de octubre vía streaming junto a Barbie Vélez, Rodrigo Noya Santiago Caamaño, "Hermanes".

"Se siente muy raro porque la mayoría de los ensayos fueron por zoom. Ensayar a través de una pantalla o un teléfono se siente muy raro. Y grabar en un teatro sin público con cámaras, es como que tiene algo televisivo o cinematográfico porque hay que estar pendiente de la cámara", indicó sobre esta nuevo formato de hacer teatro.

"Es un producto de muy buena calidad porque esta grabado con una gran producción. Decidimos grabarlo por temor a que se caiga el streaming. Me tiene muy entusiasmada este proyecto. Y poder volver a trabajar de esta manera, está bueno y estoy muy agradecida", remarcó Paula Morales.

LEER MÁS Santiago Caamaño sobre la relación que tiene con los hijos de Nazarena Vélez: "Estoy aprendiendo mucho en este nuevo rol"

SOBRE "HERMANES"

Herman@s es una comedia dramática que cuenta una misma historia desde dos puntos de vista distintos: uno desde dos hermanos y otro desde dos hermanas. En la vieja casa vive el/la menor, Daniel/a, en un estado de dejadez total. Tiene un sueño, poder viajar por el mundo, pero está atado/a su destino de cuidar a su padre, recientemente muerto.

Luego de un tiempo largo de no verse, llega el/la hermano/a mayor, Martín/a, que quiere vender la casa para desarrollar un emprendimiento inmobiliario. Eso genera un conflicto entre ambos/as. Daniel/a no quiere firmar ningún boleto, pero el tiempo apremia a Martin/a que, en el medio de su desplante, encuentra una carta misteriosa del padre dirigida a una mujer entrerriana, Azucena. El contenido de la carta da vuelta la vida de los hermanos/as, lo cual desencadena una búsqueda que a veces roza lo ridículo y que pone aún más roce el conflicto principal: la posible venta o no de la casa.

En esa indagación, Daniel/a y Martín/a recorren sus reclamos y reproches, sus pases de factura y sus miserias. Herma@s es una historia que transita por el humor y el drama sin escala, que nos revela antinomias permanentes entre lo activo y lo inactivo, el tiempo que transcurre y el tiempo detenido, la productividad y la dejadez, lo económico y lo ético, el amor y el odio. Un vínculo que está siempre a punto de explotar, y que no se sabe hasta dónde puede llegar.

Elenco: Barbie Vélez Paula Morales - Rodrigo Noya Santiago Caamaño. Produce Nazarena Vélez y la dirección es de Fabián Vena.

Las únicas funciones serán el 23 y 24 de octubre, y se podrán ver a través de streaming.