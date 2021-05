Paula Linda apuntó contra Amalia Granata y exigió "una reparación de imagen"

En el living se Debo decir, Amalia Granata habló del escándalo que atravesó cuando comenzó su relación con Leo Squarzon. La actual diputada recordó que, a poco de enterarse que estaba en esperando un hijo del empresario, descubrió que su pareja se veía con otra mujer, Paula Linda.

"Fue una circunstancia de mierda. En ese momento, esperaba la verdad y me senté para hablarlo. Él me fue absolutamente sincero. A mi Leo Squarzon me miró a los ojos y me habló con la verdad. A partir de ahí, decidimos seguir construyendo la pareja y hoy tenemos una familia hermosa", afirmó.

Tras escuchar las declaraciones de Amalia Granata en el programa de Luis Novaresio, Paula Linda decidió enviar un comunicado a los medios, donde apunta contra la ex vedette y asegura que su imagen se vio afectada desde que fue señalada como “la tercera en discordia”.

En el mensaje que compartió con la prensa, Paula Linda aclaró que Leo Squarzon la engañó porque ella desconocía el vínculo con Amalia Granata. “Mientas estaba conmigo, él jamás me blanqueó su relación con ella. Todo lo contrato”, remarcó.

Por otro lado, Paula Linda manifestó su enojo por los dichos de Amalia Granata e indicó que podría iniciar acciones legales. "He sido víctima de injurias por parte de ella. Yo creí que estaba en una relación totalmente transparente”, sostuvo.

Además, la mediática reveló que actualmente vive en México y está al frente de una marca de indumentaria. Y mencionó que los recientes dichos de la diputada podrían perjudicar su negocio.

“Amalia me ha llamado ‘la tercera en discordia’. Esto aflige a mi actividad empresarial (me dedico a la producción y venta de ropa), daña mi imagen y la imagen de mi empresa, por lo que le solicito a todos los medios de prensa de Argentina, una urgente reparación de mi imagen”, explicó.

Hasta el momento, ni diputada ni su pareja se han manifestado en base al comunicado de Paula Linda. Por ahora, prefieren el silencio.