Paula Kohan: "Quedé embarazada y a los 2 meses murió mi papá. Lo mató el encierro"

Paula Kohan espera su primer hijo. Sin embargo, en medio de la felicidad, tuvo que pasar por un duro momento, con la pérdida de su padre. En una reciente entrevista, la actriz habló sobre el tema, y recordó a su papá.

"La veníamos buscando y sucedió en este momento tan particular porque quedé embarazada y a los 2 meses falleció mi papá. Fue muy duro atravesar la despedida. Fue muy dolorosa y a la vez estoy en paz por haber logrado que se fuera sin dolor, en su casa y respetando sus deseos", señaló en diálogo con La Nación.

En la misma línea, Paula lamentó que su papá muriera antes de conocer a la beba. "Mi deseo era que mi papá pudiera conocer a su nieta y tuve que aceptar que ya no quería más. Se enteró de mi embarazo y se puso contento, pero cada vez que le sacaba el tema, él no quería saber de más. Yo sentía que si hablábamos de eso, a él le exigía seguir vivo para experimentarlo y es lo que no quería", indicó.

LEER MÁS José María Listorti, internado por coronavirus, habló desde la clínica: "Tuvieron que ponerme un poco de oxígeno"

Además, dijo que cree que la cuarentena y este contexto tan difícil "marchitó" a su padre: "Tenía 94 años, pero estaba impecable antes de la cuarentena: lo que mató a mi papá es el encierro. Es muy fuerte para la gente mayor que es activa y tiene una rutina. Más allá del virus, se marchitó anclado en su casa sin su independencia, su cafecito, su gimnasia, sus amigos. Yo iba tres veces por semana y mis hermanos también, pero quizá no era suficiente".

Por último, la actriz contó cómo hace para transitar este momento tan especial: "Estoy muy bien rodeada de afecto, de mi psicoanalista y de mucho trabajo personal que me hizo despedirlo bien. Estuve hasta el último segundo con mi papá, lo acompañé con mis hermanos y la tristeza es muy grande, pero tenemos la paz de haber hecho las cosas bien. Y que se haya ido sin dolor es lo que más tranquilidad me da", manifestó.

LEER MÁS Barbie Simons sufrió un impactante accidente de tránsito y lo transmitió por redes: "La saqué barata"