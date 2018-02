Paula García: "Débora siempre se mostraba con esa sonrisa como la gente veía al aire"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





PrimiciasYa.com y se refirió a la muerte de su compañera Débora Pérez Volpin, que conmocionó a todos. Paula García dialogó en exclusiva cony se refirió a la muerte de su compañera, que conmocionó a todos.

paula garcia.jpg



"Todos las mañanas en las que convivíamos con ella (Débora), era siempre buena onda y sonriendo, tal como se mostraba al aire. Yo hacía la mañana de TN y ella El Trece, y nos cruzábamos y a esa hora, primera mañana, hay que llevarla. Pero siempre se mostraba con esa sonrisa como la gente veía al aire", comentó la periodista. comentó la periodista.



"Era muy exigente con ella misma, buena periodista... Para hacer una nota de color le ponía la misma garra y preparación que para una nota más importante. Lo de ayer fue un shock. Estábamos al aire en TN y atrás de cámara me estaban mostrando que pasaba algo terrible".





"Con Débora arrancamos juntas en la calle como cronistas, después en el canal... Teníamos muchas cosas en común, más allá del laburo, como hablar siempre de nuestros hijos, de casi las mismas edades. Era una gran madre, era difícil no estar a la mañana con los hijos desayunando y ella siempre estaba pendiente de lo que necesitaban", añadió la conductora de TN.



"Cuando me enteré lo de la política, la llamé y le dije: estás loca. Y ella me respondió: No, tengo muchas ganas y voy para adelante con todo. Realmente lo hizo por querer ayudar a la gente. Desde ese lugar, en el poco tiempo que estuvo, demostró que ponía el mismo compromiso. Se preparó en un montón de cosas, hubiera sido una gran legisladora y honesta, que no es poco. Lo decidió de corazón. Realmente entendió que ahí podía cambiar las cosas".





"Nunca pensé que me iba a tocar al aire dar esta noticia, fue terrible. Todos estábamos como shockeados, todos compartimos añares con ella", finalizó conmovida Paula.