Paula Chaves y José María Listorti se despidieron de "Este es el Show"

Tras diez años de permanencia en el aire, Este es el Show llegó a su final y los conductores del programa se mostraron muy emocionados al despedirse del ciclo.

"Me cuesta mucho porque tengo un nudo en la garganta. Agradecerles a todos por todo lo que me enseñaron, porque ésta era mi primera conducción. Ustedes me agradecen a mí la generosidad y a mí no me hubiese salido de otra forma porque ustedes son lo más grande que hay, es el mejor equipo que me pudo haber tocado. Cada uno me enseñó con todos mis miedos, cuando me tocó conducir por primera vez sola porque José no estaba, que la agarraba a Marcela y le decía Marcela, por favor, cómo hago. Me llevo un grupo de amigos, a Gaby que me atendió noches cuando yo lo llamaba con problemas personales, porque de eso se trata, porque somos un grupo de amigos y también nos contenemos en la parte emocional, en la parte íntima digamos, todos sabemos el problema del otro y siempre estuvimos acá para apoyarnos, para ayudarnos".

Nos agarraban manifestaciones, piquetes tremendos en la 9 de julio, llegábamos con un malhumor terrible, pero llegábamos acá y era todo buena onda, porque de verdad amamos hacer este programa. Nos divertimos, somos un grupo de amigos haciendo televisión y lo disfrutamos, así que gracias de verdad a todos. A vos, por haberme elegido, por haberme puesto en este lugar, y gracias a Dios pude aprender al lado tuyo porque sos un tipo súper generosa y pude darme cuenta qué es lo que me gusta hacer y quiero hacer para toda mi vida", afirmó Pau.

"Como sabrán no fue un año fácil, nos costó mucho hacer este programa, pero sin embargo veníamos con ganas porque acá hay magia, porque amamos lo que queremos, y teníamos que estar con una sonrisa, porque ustedes no tienen por qué saber lo que nos pasa, ustedes tienen que pasarla bien. Lo hicimos por respeto a este medio, por respeto a este trabajo, y por respeto a ustedes, que nos acompañaron durante diez años. Para mí en lo personal lo que está pasando con la empresa es muy fuerte porque yo estuve el primer día que se hizo la empresa, yo trabajo con Marcelo desde el año ´93, y si bien Marcelo puso su parte económica yo siento que la empresa es por el trabajo de Marcelo, por mi trabajo, por el iluminador, el sonidista, los técnicos, todos hacen la empresa. Si a la empresa le sacás a todos sus empleados no es nada, es un edificio, el valor más importante que tiene esa empresa somos nosotros, y la verdad que el puesto de trabajo de muchos de nosotros este año fue complicado y obviamente me afecta en lo personal.

Gracias por haberse reído con nosotros, por haberse enojado con nosotros, por haber polemizado con nosotros, por haber discutido con nosotros, gracias por habernos dejado entrar cada día en su casa durante estos últimos diez años, eso es algo que yo valoro muchísimo y se los agradezco, entre mate y mate, entre plancha y plancha, entre teléfono y teléfono, ahí estábamos nosotros con nuestros gritos, con nuestras risas, con nuestras polémicas, con nuestras discusiones, entramos en sus casas durante estos últimos diez años.

Feliz Año Nuevo y que el 2018 sea mejor que el 2017, porque peor no puede ser", concluyó José María.

¡Los vamos a extrañar, chicos!

