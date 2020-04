Paula Chaves: "Jamás lo vi llorar tanto a Pedro"

"Jamás lo vi llorar tanto a Pedro", escribió Paula Chaves en su cuenta de Twitter y le respondió a una seguidora que le preguntaba por una serie.

"Yo llegué al capítulo 4 de la primera temporada", agregó la conductora de Bake Off.

Chaves se hizo eco de una pregunta sobre la serie "This is us", la serie estadounidense que se estrenó en 2016.

La serie tiene 4 temporadas pero Chaves no pudo pasar el cuarto episodio de la primera. En cambio, su marido se enganchó a pleno y se conmovió con la historia.

En la trama se cuenta la historia de un matrimonio, Jack y Rebecca Pearson, y sus tres hijos, Kevin, Kate y Randall, en momentos cúlmines de sus vidas.

Recordemos que Paula y Pedro están en cuarentena y transitando un nuevo embarazo. Esperan una beba a la que le pondrán el nombre de Filipa.

