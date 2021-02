Paula Chaves, a una semana de haberse contagiado de coronavirus: "Tiene un síntoma que nunca escuché"

El viernes pasado, Paula Chaves confirmó a través de sus redes sociales que dio positivo de coronavirus, al igual que Pedro Alfonso.

A unos días de estar transitando la enfermedad, Mariana Brey contó en "Los Ángeles de la mañana" que habló con la conductora y modelo para saber cómo se encontraba actualmente de salud y cómo está transitando la enfermedad, teniendo en cuenta además que está aislada junto a Pedro y sus tres hijos chiquitos.

"Ayer hablé con ella, están muy bien los chicos por suerte. Filippa tuvo un solo día fiebre, pero no hizo ningún otro síntoma", contó la panelista luego de hablar con Paula sobre su salud, y aclaró que afortunadamente ninguno de sus tres hijos tuvo complicaciones por el covid.

Por su parte, tanto Paula como Pedro sí sufren aún los síntomas de la enfermedad. "A Paula le duele mucho el cuerpo. Hoy es el día ocho, que es como un día clave dicen los médicos, para ver si te recuperás o no. Y que ahora iba a empezar a mejorar seguramente. Está dolorida, y le duele algo que a mí me llamó la atención. Los ojos. Se le inflama la vista. Es un síntoma que no había escuchado hasta el momento", dijo sorprendida Mariana.

Y también aclaró: "Pedro estaba que le faltaba un poco más el aire. Pero estaban saturando bien los dos. Nada de lo que estoy contando es grave. Pedro tenía fuerte dolores de cuerpo, espalda, piernas, el síntoma general ese que te desespera porque quedás tirado en la cama y no podés hacer nada".

