Nicole Neumann, defensora de la campaña "Salvemos las dos vidas", fue muy crítica de aquellas mujeres que apoyan la sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que se está tratando en el Congreso.





"Disfruto del sexo libremente, me encanta, no tengo ningún límite en el sexo, ahora si no estoy buscando un hijo tomo todos los recaudos para no quedar embarazada. Porque si quedo embarazada ya estoy decidiendo sobre el bebé, sobre la vida de otra persona. A las doce semanas ya es una vida, un bebito formado. Estoy en contra a que se abra el campo a esto", manifestó Neumman.

Embed



Delfina Chaves la cruzó en las redes sociales con un contundente mensaje. Luego de sus polémicos dichos,la cruzó en las redes sociales con un contundente mensaje.





"Ningún mono carece del privilegio de nacer en un entorno que se preocupe por su educación sexual Nicole. ¿El privilegio de clase no te está permitiendo empatizar?", reflejó certera la actriz de "Argentina, Tierra de amor y venganza", El Trece. reflejó certera la actriz de

Embed Ningún mono carece del privilegio de nacer en un entorno que se preocupe por su educación sexual Nicole.

El privilegio de clase no te está permitiendo empatizar? pic.twitter.com/TajK1R4YrM — Delfina Chaves (@delfichaves) 29 de mayo de 2019



Embed



Paula Chaves con un comentario que subió a su Instagram Stories con un posteo de La China Suárez. Y quien también siguió en la misma sintonía fue su hermanacon un comentario que subió a su Instagram Stories con un posteo de

"Más claro imposible. No todas reciben la misma educación sexual que vos. No todas tienen acceso a métodos anticonceptivos. No todas viven en condiciones dignas para hacerse cargo de un hijo. Ni todos los embarazos son deseados. No abortes si no estás de acuerdo, pero no decidas por las demás", describió la conductora.