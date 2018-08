No es la primera vez que se dice que estaría embaraza una vez más. Este año ya se dijo tres veces que podría estar otra vez en la dulce espera, pero no.





La condcutora salió al cruce enseguida de una serie de tuits donde llegó a ser señalada como la famosa que estaba ocultando que espera un hijo.





Ángel de Brito escribió en su cuenta: "En diciembre, embarazo. Guarden este tuit". "¿Paulita Chaves sos vos?", la consultó de inmediato una seguidora, pero el conductor se encargó enseguida de negar la versión.





Pedro Alfonso, que no dudo en responder de una manera divertida: "Basta por Dios! Cortenla", junto a un La sorpresa estuvo en la respuesta elocuente de la mujer de, que no dudo en responder de una manera divertida:, junto a un emoji con una carcajada y unas manos pidiendo por favor.





Y en diálogo con PrimiciasYa.com, la mamá de Olivia y Baltazar dijo: "No estoy embarazada y no hay rumores de nada". Por último, remarcó: "Por ahora no planeamos con Pedro en tener otro hijo".