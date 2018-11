Paula Chaves le puso fecha a su tercer embarazo

Paula Chaves y Pedro Alfonso protagonizaron la portada de revista Gente. Por supuesto, la pareja diálogo largo y tendido con la publicación y, durante la charla, revelaron sus deseos de traer otro hijo al mundo: ¡el tercero! Y eso, sin mencionar que los chicos ya son los felices papis de Olivia (5) y Baltazar (2). Esta semana,protagonizaron la portada de revista. Por supuesto, la pareja diálogo largo y tendido con la publicación y, durante la charla, revelaron sus deseos de traer otro hijo al mundo: ¡el tercero! Y eso, sin mencionar que los chicos ya son los felices papis de(5) y(2).

En la última entrevista que tuvieron con la publicación, Paula aseguró: "Me gustaría volver a casarme entre el destete de Balta y mi tercer hijo". ¿La idea sigue en pie?, preguntó el periodista.

"¡Me encantaría volver a casarme! Siempre estoy dispuesto a todo lo que derive en una buena fiesta. Pero lo de otro hijo...", dudó Pedro.

Pero Paula reafirmó su primera declaración: "Yo me casaría cada cinco años. Y ya te digo que me gustaría tener hasta un cuarto hijo, Pepe. Es un bardo criarlos con presencia absoluta como elegimos, cuando calme este colapso llamado Balta, que está terrible. No me imagino no estando embarazada ni dando la teta nunca más", disparó.

"No me resigno. Definitivamente, a fines de 2019 vamos a empezar a buscar el tercero", avisó Pau.

¡Muy bien!

