Paula Chaves se bajó de la obra de teatro en Carlos Paz y explicó el motivo

Iba a estar en "Atrapados en el museo" junto a Pedro Alfonso y elenco. Hoy comunicó que no hará la temporada con fecha de arranque el 25 de diciembre en el teatro Del Lago.

“Quería contarles que tomé la decisión de no hacer teatro esta temporada”, comienza la storie de Paula Chaves donde anuncia que se baja de la obra que iba a protagonizar en Carlos Paz desde el 25 de diciembre con su esposo, Pedro Alfonso.

Y sigue: “Lo vengo pensando hace un tiempo y no encontraba la forma de comunicárselos. Puede sonar raro, a esta altura del año, pero fue una decisión muy pensada en conjunto con DABOPE (productora que realiza la obra)”.

Cierto es que el anuncio de Paula se da una semana después de la foto de la marquesina donde incluso ella no participó junto al grupo, por lo que se estima que ya lo tenía decidido.

LEER TAMBIÉN: El back de las fotos de marquesina de la comedia "Atrapados en el museo"

“Pero es una necesidad mía la de no estar este año en la obra, ojalá más adelante pueda das más explicaciones, por el momento no las tengo, solo decirles que necesito estar más tiempo en casa con mis hijos. De todas formas, ahí estaremos para acompañar a Pepe, pero este año abajo del escenario”, añade la conductora de Bake Off, Telefe.

Paula tuvo un año sin televisión ya que inicialmente iba a realizar un ciclo junto a Pedro Alfonso en Telefe y no se llevó a cabo. Para el segundo semestre se grabó y promocionó la segunda temporada de Bake Off pero finalmente recién se emitirá en 2020.

LEER TAMBIÉN: El mensaje de Paula Chaves sobre el drama que vive Julieta Prandi con el ex marido: "Es indignante y desesperante"

“Agradezco de corazón a cada uno de los que forman parte de DABOPE y al elenco maravilloso de Atrapados en el museo que la va a romper esta temporada de Carlos Paz 2020”, finaliza.