Paula Chaves habló de Flor Vigna y Pedro Alfonso: "Me hace mal, trato de no verlo"

Con el vaticinio de separación que deslizó Moria Casán y los rumores malintencionados sobre un inexistente flirteo entre Pedro Alfonso y Flor Vigna, Paula Chaves habló este viernes en Los Ángeles de la Mañana y terminó por reconocer que las escenas románticas entre su marido y la rubia, la incomodan.

"Me hace mal, trato de no verlo, me cuido, no me gusta", confesó Paula en diálogo con Ángel de Brito. "No lo miro, me da taquicardia", aseguró después.

Luego, mencionó una anécdota que dejó a su esposo como la versión argentina del mismísimo Otelo: "El día que le tuve que dar un beso a Nico Vázquez en Los Únicos, que fue un pico, vos no sabés el escándalo que hizo, tipo patalear como un nene en el piso", reveló.

"Ahora no le toca a él tener que verme a mí en ese rol, soy yo la que lo tiene que ver y la verdad que me encanta lo que está haciendo en una tira tan exitosa", agregó.

"Él no puede estar celoso, estoy rodeada de amigos y mis celos no van porque está rodeada de chicos, mis celos van en verlo besarse", explicó.

"Te la podría caretear y decirte 'no mirá, me encanta que él esté', pero no, te soy sincera, me hace mal, como que me produce una taquicardia", concluyó.

