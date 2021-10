Paula Chaves habló sobre su supuesto enojo con la China Suárez

En medio de la escandalosa pelea y posible separación de Wanda Nara y Mauro Icardi por los acalorados mensajes de la China Suárez que la rubia le encontró a su marido, se dijo que Paula Chaves habría insultado a Eugenia por su mala actitud.

El escándalo del año en el mundo de la farándula argentina se desató el sábado por la tarde cuando Wanda Nara tuvo un ataque de furia y le pidió el divorcio a Mauro Icardi después de encontrar mensajes comprometedores del futbolista con la China Suárez.

Según trascendió, la hermana de Zaira encontró mensajes y rastros de videollamadas entre su marido y la actriz lo que desencadenó la ira Wanda.

Pero en el medio de esta historia de traiciones, engaños y mentiras, hay más personas involucradas. Porque Eugenia Suárez y Wanda Nara tienen amigas en común y aparentemente habrían tomado partido de la situación soltándole la mano a la China. Como por ejemplo Paula Chaves, íntima amiga de Zaira -hermana de Wanda-, de quien se dijo que se habría enfurecido con la situación y se lo habría hecho saber diciéndole "Sos un sorete".

Así las cosas, en la emisión de Intrusos (América TV) que siguieron detalladamente todo lo sucedido en la pareja Nara Icardi, se comunicaron con Paula Chaves para tener más precisiones del escándalo. Pero grande fue la sorpresa de la periodista Paula Varela, al contar "Hablé con Paulita Chaves, yo le pregunté si había tenido una charla acalorada con la China, y me dijo 'no, no hablé con Euge'".

"Para Paula la familia y los amigos son importantes. Paula le dijo, textual, ‘sos un sorete y sos una basura’. Tengo los chats", había afirmado unas horas antes Yanina Latorre en el programa de Ángel de Brito, asegurando que Paula Chaves había tomado partido por las Nara, dado que es íntima amiga de Zaira.