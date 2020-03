Paula Chaves y su gran emoción cuando Olivia empezó primer grado: "Me la pasé llorando"

En la dulce espera de Filipa, este año, Paula Chaves y Pedro Alfonso vivieron un momento muy especial: su hija Olivia (6), arrancó primer grado y ellos estuvieron acompañando el novedoso proceso de su pequeña.

Y ahora, con las clases suspendidas por el coronavirus, la conductora de "Bake Off" reveló cómo reaccionó al ver a su hija iniciar esta nueva etapa.

LEER MÁS Paula Chaves explicó por qué no fue al programa de Andy Kusnetzoff: "Jamás me bajaría de algún lado por no compartir con alguien"

En diálogo con Vero Lozano y su equipo en "Cortá por Lozano", dijo: "Un papelón. Estoy demasiado sensible, me la pasé llorando todo el tiempo desde que entramos al colegio. Olivia me miraba de reojo como diciendo '¿vas a llorar?'. Y yo le dije 'sí mi amor estoy llorando de emoción'. No podía ni hablar, me agarró como un llanto desmedido y ella se avergonzaba. Pero la verdad es que fue re lindo. Pedro viajó toda la noche desde Córdoba para poder llegar y acompañarla en el primer día de clase. Ahora nos está costando con la tarea que mandan del colegio por la cuarentena. Olivia no quiere hacer nada".

Consultada sobre cómo está viviendo este aislamiento social preventivo obligatorio, Paula comentó: "Estamos aislados hace una semana por decisión nuestra. Viviendo una situación medio atípica, angustiante, pero poniéndole el pecho. Por momentos me agarra como angustia, ansiedad, paso por diferentes estados. Pienso también en mis amigas que están por tener familia ahora en dos o tres semanas. Estamos en contacto con los médicos y las parteras que dicen que está todo aislado, todo bien, así que veremos".

LEER MÁS Paula Chaves contó la verdad de cómo se eligió el nombre para su tercera hija: "Yo dije..."