Paula Chaves, furiosa con su esposo, Pedro Alfonso, por la falta de orden en la casa: ¡La prueba del desorden en fotos!

Paula Chaves escrachó a su esposo, Pedro Alfonso, por el desorden que hace en la casa familiar que comparte junto a sus tres hijos: Olivia, Baltazar y Filipa.

Fue a través de una story en su cuenta de Instagram, donde la modelo no solo mostró el desorden que dejó en su casa, sino que afirmó que es algo de todos los días.

“La historia de mi vida, todos los días ponerlos en su lugar”, escribió la conductora.

Chaves también compartió una imagen de la ropa sucia de su pareja, abandonada en el suelo después de la ducha. “El tacho de la ropa sucia y la ropa”, dijo.

“O sea, no entiendo. O no lo embocó, o no sé”, agregó, indignada. Además escribió: “Necesito que digas algo”, arrobando a Pedro.