Paula Chaves explicó por qué no fue al programa de Andy Kusnetzoff: "Jamas me bajaría de algún lado por no compartir con alguien"

Andy Kusnetzoff regresó el sábado a la pantalla de Telefe con la cuarta temporada de "PH Podemos Hablar".

En el primer programa del año, se sentaron a la mesa Carolina "Pampita" Ardohain, Florencia Peña, Fernando Burlando, Rodrigo Lussich, Santiago Artemis y Andrés "Chapu" Nocioni.

Pero en principio una de las invitadas iba a ser Paula Chaves, figura del canal ya que es la conductora de "Bake Off Argentina".

La mujer de Pedro Alfonso estuvo pensando hasta último momento si formaba parte del primer grupo de invitados de esta temporada 2020, pero su avanzado embarazo y sobre todo la epidemia de coronavirus hizo que decidiera no participar del exitoso ciclo.

En las redes sociales se especuló con que se bajó de "PH" ya que Paula no quería compartir espacio con Pampita ya que ella es muy amiga de La China Suárez.

Pero en diálogo con PrimiciasYa.com, Chaves explicó: "No me sentía bien y preferí cuidarme. Mas que nada porque estoy embarazada. Estoy tratando de estar en casa que gracias a Dios puedo, y disfrutar de los chicos".

Y luego remarcó: "Fue por eso que me bajé de PH. Hablé con Telefe y les expliqué que no me sentía del todo bien. Me entendieron y fue por eso nada más. Jamás me bajaría de algún lado por no compartir con alguien. No tengo problema con nadie", finalizó.

