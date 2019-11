Paula Chaves está embarazada: ¡Espera su tercer hijo junto a Pedro Alfonso!

“Quería contarles que tomé la decisión de no hacer teatro esta temporada”, comienza la storie de Paula Chaves donde anuncia que se baja de la obra que iba a protagonizar en Carlos Paz desde el 25 de diciembre con su esposo, Pedro Alfonso.

Y sigue: “Lo vengo pensando hace un tiempo y no encontraba la forma de comunicárselos. Puede sonar raro, a esta altura del año, pero fue una decisión muy pensada en conjunto con DABOPE (productora que realiza la obra)”.

El comunicado fue publicado ayer por la tarde en la cuenta de la conductora de Telefe.

Menos de 24 horas después se supo que el verdadero motivo de su baja tenía que ver con la llegada de su tercer hijo.

“Lo voy a decir directamente. Paula Chaves se bajó de la obra porque está embarazada otra vez”, dijo Ángel de Brito en su programa LAM.

En realidad es el cuarto embarazo de Paula ya que en 2015 perdió un bebé cuando era conductora de Este es el show. Luego quedó embarazada de Baltazar.

“Pero es una necesidad mía la de no estar este año en la obra, ojalá más adelante pueda das más explicaciones, por el momento no las tengo, solo decirles que necesito estar más tiempo en casa con mis hijos. De todas formas, ahí estaremos para acompañar a Pepe, pero este año abajo del escenario”, añade en ese comunicado la conductora de Bake Off, Telefe.