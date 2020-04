Paula Chaves eligió a Zaira Nara para que sea la madrina de Filipa: el emotivo video que le envió

Paula Chaves está a poco tiempo de dar a luz a Filipa, su tercer hijo con Pedro Alfonso. Ya son padres de Olivia y Baltazar.

A unos meses del nacimiento de su beba, la conductora de “Bake off”, Telefe, sorprendió a Zaira Nara con una hermosa propuesta.

LEER MÁS: Pedro Alfonso mostró cómo se divierte con sus hijos Olivia y Baltazar en plena cuarentena

Paula le propuso a su gran amiga que sea la madrina de su niña con un emotivo video.

La hermana de Wanda no dudó en su respuesta y se mostró emocionada en Instagram.

"En medio de tanta angustia, incertidumbre y tristeza por la situación que estamos todos viviendo, me llegó este video. Realmente no me lo esperaba y me llenó tanto pero tanto de amor que no puedo parar de mirarlo", empezó su posteo la madre de Malaika y Viggo.

"Lo comparto con ustedes porque también son parte de nuestra amistad que empezó gracias a nuestro trabajo", siguió.

LEER MÁS: La bronca de Paula Chaves con el joven que venía en su auto con tablas de surf y no hizo la cuarentena

Y recordó: "Pasamos miles de momentos juntas, la mayoría hermosos; como lo fue enterarte que estabas embarazada de Filipa en mi casa. Pero también algunos muy duros, y ahí también el destino hizo que los vivamos juntas".

"Hoy además de todas nuestras anécdotas somos familia. Obvio que Si bebita! Re contra SI! @chavespauok @pedroalfonsoo Gracias por elegirme ! Los AMO", finalizó conmovida.

Mirá el emotivo video que Paula le envió a Zaira.