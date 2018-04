Paula Chaves: "El problema en la cocina lo tiene Pedro porque no me dice qué quiere que le prepare"

El jurado del ciclo estará compuesto por Christophe Krywonis y dos referentes de la pastelería argentina: Pamela Villar y Damián Betular. En el programa, doce pasteleros aficionados deberán sortear distintos desafíos poniendo a prueba su creatividad y destreza técnica en el universo de lo dulce. Cada semana, los participantes lucharán por demostrar sus habilidades e impresionar a los jueces con sus postres, tortas, galletas y panes.





"Estamos haciendo un programa muy lindo, es realmente muy lindo lo que se está viviendo. Son 12 participantes muy buenos con historias fuertes también. Tenemos un jurado den lujo que ira evaluando todos los desafíos técnicos que vayan surgiendo. Pasará de todo en la carpa porque la competencia es bastante exigente", señaló Paula en diálogo con PrimiciasYa.com.





Chaves comienza una nueva etapa en Telefe, luego de estar varios años en "Este es el show" y en el "Bailando" por la pantalla del Trece junto a Marcelo Tinelli y su gente. "Toda mi vida es un reality. Muchos de los productores que están ahora en este programa estaban en Súper M. Es un equipo de trabajo muy lindo y esto que sea reality me encanta, me siento muy familiar que sea del tema", manifestó.





Y remarcó: "En Telefe me recibieron muy bien, son muy cálidos y da gusto trabajar acá. A José María lo amo, aprendí un montón de él en estos cuatro años. Fui la mujer que más le duro en televisión. Pero era un ciclo terminado para mí y me gustan los cambios. Con Marcelo hablé, me entendió y me deseó mucha suerte. Estoy muy agradecida a la oportunidad que me dio, al Chato Padra y a Fede Hoppe... Y quien te dice el día de mañana vuelvo, uno nunca sabe".





Por otro lado, al ser consultada sobre cómo se lleva con la cocina, indicó: "Me encanta la pastelería, la cocina... Pero soy bastante mala y no podría nunca calificar como participante del programa. Lo que pasa es que es muy exacto el tema de la pastelería. Pero con el programa estoy aprendiendo mucho a ser un poco más precisa en el tema. Me gusta la cocina y hago lo que puedo".





Cabe destacar que su marido, Pedro Alfonso, hizo público en varias oportunidades que su mujer no le cocina como él desea: "Pedro siempre me pide que le cocine, pero también sabe que no hay tiempo. Y tampoco se me cae una idea para hacer de comer... no me saldría una costillita de cerdo con salsa barbacoa, no sabría por dónde empezar. Igual el problema es de él porque no me dice qué quiere comer y yo hago mi propio menú. Yo soy bastante sana para comer y me gusta que los chicos también coman sano", argumentó.





