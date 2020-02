Paula Chaves habló sobre su relación con Gustavo Conti y apuntó contra Yanina Latorre: "Me dolió lo que se dijo"

La conductora de "Bake Off" dialogó con PrimiciasYa.com y se refirió a la polémica teoría que arrojó la panelista de "LAM" sobre el final de la relación entre Pedro Alfonso y el ex "Gran Hermano". Video.

Esta semana, Ximena Capristo y Gustavo Conti fueron invitados al ciclo "LAM" que conduce Ángel de Brito por la pantalla del Trece. Antes de finalizar la nota, la panelista Yanina Latorre le preguntó al actor le motivo por el que no trabajó más con Pedro Alfonso.

"No me convocaron más, estaban llamando a gente que está en el Bailando y yo no estoy. Nos distanciamos un poco porque cada uno está en sus cosas", dijo el actor ante la consulta de la panelista.

Sin embargo, Yanina enfatizó con información sobre el distanciamiento: "A mí me dijeron que la esposa de Pedro le aconsejó que no trabaje más con vos porque no dabas cool".

Ante el comentario, Ximena Capristo añadió: "¡Es probable!". El hecho es que con la interna mediatizada, en el programa del Trece siguieron el tema hoy.

Tal es así que Conti tuvo que volver a salir al aire (esta vez por teléfono) y aclaró: "El vínculo de antes no lo tenemos. El vínculo cambió porque él tiene sus ocupaciones y yo las mías. Yo tengo un hijo, él tiene tres y las cosas pueden ir modificándose. Pero si el día de mañana Pedro necesita algo de mí, seguramente, lo va a tener. Y si yo necesito algo de él, seguramente, él también va a estar. La relación de los hombres no es tanto como la de las mujeres".

Y continuó: "Paula y la Negra, conflictos, ni ahí. Lo que pasa es que ellas nunca fueron amigas. Los amigos éramos nosotros. Trabajamos dos años juntos en teatro y pegamos mucha onda. Nos divertíamos arriba y abajo del escenario. No hubo un problema".

Este jueves, en el marco de la presentación de la segunda temporada de "Bake Off" que arranca este domingo a las 22:15 por Telefe, Paula Chaves habló por primera vez del tema.

"Yo lo quiero un montón a Gustavo y él lo sabe, pero no me puedo poner a contestar cada cosa que se dice porque creo que cada uno tira lo que se le canta en la tele, versiones infundadas (por lo que dijo Yanina Latorre). Dabope es una mega producción que hace años que trabaja con Pedro y no tengo el peso para sacar ni poner a nadie, a Gustavo es verdad que lo quiero un montón", destacó la conductora.

Y luego agregó: "Fuimos muy amigos en un momento, compartimos mucho, pero esto también es trabajo y fueron muchos los que acompañaron a Pedro a lo largo de todos estos años. Me duele porque yo a Gustavo lo quiero un montón".

Por último sobre cómo es la relación con Conti actualmente, dijo: "Tenemos diálogo aunque menos del que antes porque la vida te va llevando por otros caminos como me pasa con otras amigas que por ahí no las veo tan seguido, pero el amor sigue intacto. Me dolió lo que se dijo pero tampoco puedo salir aclarar cada cosa que se dice", cerró.

