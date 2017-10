Paula Chaves define su futuro laboral: ¿seguirá o no en "Este es el show"?

"Este es el show", el programa que sigue los entretelones de "Bailando 2017", está en el aire desde el año 2007 con la conducción de José María Listorti y Carla Conte en sus primeros años y luego con Denise Dumas y desde el 2014 con Paula Chaves, pero siempre con Josema como el conductor masculino de las duplas.

Según se supo, Listorti terminaría su participación el 31 de diciembre del 2017 y no está en sus planes laborales regresar al ciclo para una nueva temporada.

El conductor ya habría hablado con los productores generales del ciclo y con el propio Marcelo Tinelli, comunicándole su decisión personal.

Por su parte, Paula Chaves anunció que ella se va a Carlos Paz con Pedro Alfonso, su marido, y se quedaría allí toda la temporada, por lo tanto ella tampoco estaría en el verano.

Además, la modelo habría recibido la propuesta de hacer un programa propio en 2018. En diálogo con PrimiciasYa.com. Paula contó: "Yo estoy muy feliz haciendo Este es el show, la realidad que cuando estoy haciendo un trabajo, estoy concentrada en ese trabajo. Trato de no pensar en poner energía en otras cosas. Y las propuestas que me pueden haber llegado las está manejando Willy García Navarro, mi representante, y más sobre fin de año las evaluaré y me sentaré a charlar".