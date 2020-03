Paula Avellaneda, la periodista internada con un cuadro febril: "Nunca tuve problemas respiratorios"

La periodista de C5N, Paula Avellaneda, se encuentra internada y a la espera del resultado de Influenza para luego realizarse el test de coronavirus.

Es la primera comunicadora que debió ser internada debido a un cuadro febril muy alto. Se encuentra en la Clínica San Juan de Dios de Ramos Mejía.

Paula estaba de licencia por tener bajas las defensas y los síntomas comenzaron tras siete días de aislamiento.

"A mí todavía no me hicieron un hisopado de coronavirus porque hay que esperar el resultado de inflluenza. Estuve con 39 y medio de fiebre durante dos días y medio. A partir de ahí llegué a la clínica y me dejaron aislada con todo el protocolo de coronavirus", contó la periodista a Primiciasya.com.

Y detalló: "No correspondía hacerme el hisopado porque no estuve en contacto con gente con síntimas y tampoco vengo del exterior. Lo que pasa es que existía la posibilidad por el trabajo, estamos muy expuestos, haciendo notas con turistas y por eso me dijeron que me lo iban a hacer igual".

Avellaneda estuvo trabajando para la señal de noticias en Ezeiza y entrevistó a turistas y a las primeras personas que el gobierno mandó a repatriar.

"Entrevisté gente en Ezeiza pero hacía 7 días que estaba en aislamiento porque estaba con las defensas bajas. Plantee eso en el canal y consideraron que estaba bien que me tome la licencia. Estaba dentro de casa sin salir cuando aparecieron los síntomas", enfatizó.

Y finalizó: "Estuve haciendo notas cuando comenzaron los protocolos con vuelos desde Roma. No tengo fiebre, estoy bien y nunca tuve problemas respiratorios, lo único que tuve fue mucha fiebre".

