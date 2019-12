Pau Linda lleva a la Justicia a Yanina Latorre: "Lo que dice perjudica mi imagen, mi trabajo y a la gente que quiero"

Pau Linda dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y aclaró que llevará a la Justicia a Yanina Latorre por tratarla al aire de "prostituta" en radio. También, la mediática disparó el tema en el ciclo de Ulises Jaitt, "El Show del Espectáculo".

"Me están preparando bien la carta documento por todo el daño que me generó y me hizo. En su momento le escribí a ella porque tengo su WhatsApp, de por qué lo hizo y dijo eso, y no me contestó", comentó la mediática en charla con este medio.

Y explicó: "Le dije (a Yanina) que no era eso y que me estaba perjudicando. Después se lo pedí vía Twitter si se podía retractar y no lo hizo. La voy a demandar porque en su momento mucha gente me hizo daño, me hicieron bullying, en las redes me mataron y me dañó mucho la imagen".

"Y ahora por qué de nuevo gratuitamente tengo que escuchar a amigos y familias que me llaman y me dicen lo que dijo ella en Radio Mitre. No está bueno, me perjudica mi imagen, mi trabajo y a la gente que quiero", enfatizó la rubia.

Y comentó: "No creo que pida disculpas porque no es una persona que tenga esa capacidad humana de hacerlo. Si no lo hace, va a tener que pagar por daño moral".

"El dinero no me importa porque no lo necesito, lo donaré a organizaciones porque yo coopero con muchas ONG de ayuda para niños que fueron abusados y víctimas de trata. Lo donaré para la gente que ayudo", finalizó Pau.