Patricio Giménez a Moria: "Voy a plantar alimentos en lugares públicos; vení a plantar marihuana"

La pelea de Moria Casán con Patricio Giménez es una consecuencia de la frase que disparó la hermana del cantante, Susana Giménez, en una entrevista brindada en Punta del Este.

La diva de Telefe dijo: "Si hay mucha pobreza que vayan a trabajar al campo, nosotros siempre fuimos el granero del mundo. Hay que enseñarle a la gente del norte a plantar, a tener gallinas en el gallinero".

Ante esto, Moria dijo que la animadora estaba un "poco pasada de copas" y que "está llena de millones; está en otro sistema solar".

En el programa "Intratables" de América, Patricio Giménez defendió a su hermana y provocó el enojo de Moria Casán: “Yo entiendo lo que dice Susana porque es lo que muchas veces hablé con ella. Para darte un poquito de background, desde hace ocho años estoy tratando intensamente de hacer una fundación que se dedique a generar oficios donde vos aprendas a sembrar, y después aprendas a hacer mermelada de tomate con lo que aprendiste a sembrar”, dijo el artista.

Desde Twitter, Moria no tuvo piedad con el cantante: "El hermanito de la diva de otro sistema solar que siga cantando en pubs, gran ignorante de mi vida si piensa que decirme que la hermana la hizo mejor que yo. Si no me conoce ja".

"La cubrí a tu hermanita cuando la lleve a operar la nariz que se la habían destrozado y la banqué en uno de los tantos quilombos que tuvo cuando nadie le quería ir a su programa donde hacía bussines... El universo me ampare en que me compares hermanito", siguió muy enojada la diva.

Y recordó: "Que me tuviste en la falda en la foto de inauguración de un teatro porque sos tan cholulo y cartonero que el fotógrafo esperaba que te levantaras y como no lo hiciste me tuve que sentar sobre tu falda #Que_ABAJO".

