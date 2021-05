Patricio Giménez lloró por no poder ver a su abuela y disparó otra vez contra el Gobierno: "Dejen de robar con la pandemia"

El 26 de mayo del 2020, cuando la cuarentena en la Argentina llevaba poco más de dos meses, Patricio Giménez se fue junto a su hermana, Susana, a Punta del Este. Desde entonces, nunca regresaron al país pese a que la diva viajó a Miami en diciembre para pasar las fiestas.

Pese a la distancia, el cantante sigue muy de cerca todos los acontecimientos que ocurren en Argentina. Y este domingo, decidió compartir en sus historias de Instagram la angustia que vive por no poder ver hace un año a su abuela de 98 años. Además, arrojó otro fuerte mensaje dirigido al Gobierno.

"Hablé recién con mi abuela, hace un año que no la veo. Y ustedes son unos mercenarios hijos de pu... queriendo estafar a la gente con Buquebus y cerrando las fronteras para que no podamos ir auto a visitar a nuestros seres queridos. Porque nos fuimos a Uruguay somos millonarios, no te equivoques. Los millonarios son ustedes que están lucrando con esta fortuna que hacen con esta put... pandemia", comenzó diciendo Patricio, quien tiene a su abuela viviendo en Buenos Aires.

LEER MÁS El llamado de la abuela de 98 años de Patricio Giménez en medio de la feroz pelea con Jorge Rial

Y luego agregó categóricamente: "Yo quiero ver a mi abuela y quiero pasar por Fray Bentos solo sin tener que meterme con 400 personas en un Buquebus. Dejen de joder con la pandemia, hijos de pu...".

Por último, dijo: "Y a los que no entienden de lo que estoy hablando porque el país está lleno de problemas, este e mi problema tema Uruguay y Argentina nada más con todo el quilombo que han generado. Simplemente el pasaje de Buquebus salía una medida y ahora sale seis medidas en dólares. Solo porque hay un curro ahí. Dejen de robar con la pandemia".

LEER MÁS Iván Noble criticó a Susana y Patricio Giménez salió al cruce: "Cuando mandaba Macri..."