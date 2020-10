Patricio Giménez filoso contra el Gobierno: "Tengo a mi mamá con cáncer en Argentina y no la puedo sacar de ahí"

“Chiques, ¿qué pasó con los trolls? Porque hasta ahora recibí sólo elogios. ¿Qué están, todos tomando tierras?”, comenzó diciendo Patricio Giménez, cantante y hermano de Susana Giménez, quien se despachó en Instagram por las políticas del gobierno argentino de Alberto Fernández.

Y agregó con un filtro de Guasón: “Saludos. Después paguen los impuestos...Y acuérdense: siembren manzanas y lleven gallinas. Pero ojo, nunca tomen tierras fiscales que se vendieron a seis pesos en Santa Cruz. ¡No sean malos!".

Antes de recibir críticas por estar en Punta del Este, Patricio aclaró: “Y si vos pensás que yo la tengo gratis, tengo a mi mamá con cáncer en Argentina. Y a mi abuela, con 98 años, en Argentina. Y no las puedo sacar de ahí. Si no, los mandaría a todos a la concha de su madre”.

Y, mencionándolos solo con sus nombres de pila, se refirió directamente al presidente, Alberto Fernández, y a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. “¡Alberto! Nada, ojalá que Pepe te siga bancando el alquiler en Puerto Madero que vos no podés pagar. Y Cris, chicos, tus hijos, vendan los dólares de la caja y compren pesos, ¿eh?”, dijo.

“A ver, señorites. Yo podría ponerme abajo de una sombrilla y cagarme. Pero no me estoy cagando, porque están destruyendo a la clase media que es lo que manejaba este país. Y yo tengo familia ahí. Entonces, no me puedo cagar”, manifestó.

Y desarrolló su teoría: “Ustedes quieren una clase media que baje a la pobre para decirle: ‘Bueno, nos subimos a un camión y ahora, con dos choripanes y un plan, vamos a manifestar’. Yo eso lo vi de ustedes, empleados de correo y de muchas empresas. Y ustedes, sin impuestos, no son nada. Y nosotros somos los impuestos”.

