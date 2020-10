Patricio Arellano reveló el motivo por el cual se fue del "Cantando 2020": "No me sentía valorado por parte de Laura"

El lunes, Laura Novoa y Patricio Arellano tuvieron un fuerte cruce al aire tras su performance en el "Cantando 2020" (El Trece).

Aunque se vivió un momento de tensión, que Moria Casán desde su posición de jurado entendió como "falta de ganas" de Arellano, el martes la pareja debió participar del duelo, y el cantante decidió abandonar en vivo al certamen.

Los rumores sobre la mala relación entre los artistas viene desde hace tiempo, y sus conflictos se notaban en vivo ya que nunca lograron tener química.

En un live con Juan Pablo Godino para PrimiciasYa.com, Patricio Arellano contó el motivo por el cual decidió no seguir en el concurso de canto: "Me siento contento, me siento liviano... Siento que ahora puedo recuperar la energía que estaba perdiendo, sentía que algo me la estaba drenando. Me saqué una mochila de encima. Estaba perdiendo brillo, alegría... No importa si estás en el programa más visto de la televisión sino sos feliz o estás cómodo. No lo vale. El más perjudicado fui yo que me quede sin un sueldo, pero me siento feliz y mi prioridad es sentirme bien", comenzó diciendo.

Luego agregó: "Es bueno estar en la tele, pero no es lo más importante del mundo. Yo seguiré trabajando, yo siempre se que el de arriba me tira un hueso. He tenido momentos muy difíciles en mi vida que siempre los he podido sortear con voluntad y con placer sobre todo".

"No me sentía cómodo y no me gusta que la gente me vea de esa forma. Que Laura se haya quedado fue lo mejor que pudo haber pasado, tenía miedo de que me adjudiquen en el caso que no siguiera que sea por lo sucedido conmigo. Me hubiera sentido un poco responsable o culpable. Me alegra que siga y los seguiré apoyando desde casa", remarcó Arellano.

Sobre su mala relación con Novoa, se sinceró: "Me sentía poco valorado y no escuchado dentro del equipo. El no ser escuchado es una parte fundamental. Yo con Sol tengo la mejor y sé que ha dado todo. Pero habían cosas de Laura con las que no estaba de acuerdo. Yo sentía que no coincidía nuestro criterio musical o de la forma de pedir las cosas. No me sentía valorado por ella. Al principio yo le ponía toda la onda, de ensayar a la hora que sea, de hacer las canciones que ella quiera, hasta un momento que me daba ganas de proponer cosas yo y opinar para seguir adelante. Las decisiones eran unilaterales siempre, no era escuchado".

En esa mis línea, señaló: "Yo podría haber seguido careteándola como hacen muchos y fingiendo que todo está bien. En todos estos meses no se me ha notado el malestar y no significa que no lo haya tenido al malestar. Todo era en post de mantener el trabajo, pero se convirtió en un peso muy pesado todo. Un precio muy alto por seguir en un programa de televisión que no tenía ganas de pagar. Yo soy una persona transparente y cuando hay algo que no me gusta se nota".

Por último, Patricio Arellano dijo: "En esta ocasión trabajar con Laura no funcionó y no me sentí cómodo. Por eso tomé está decisión. Pero me llevo también cosas buenas del programa, por ejemplo que nuevas personas te descubran de varias partes del mundo. Me encantó trabajar con Sol y el apoyo de toda la gente".

Patricio Arellano en “El Regreso del Joven Príncipe”

Se viene el reestreno de esta maravillosa pieza de Alejandro Roemmers que tendrá su primera presentación bajo la modalidad de streaming el sábado 31 de octubre a las 21hs.

Con un elenco totalmente renovado, integrado por grandes talentos de nuestra colonia artística y un destacado equipo creativo y de producción, “El Regreso del Joven Príncipe” será una de las más novedosas y atractivas propuestas teatrales/musicales del año.

SINOPSIS: Una ruta y dos viajeros desconocidos, aparentemente dispares, entablan un diálogo profundo y sorprendente que va desnudando con sencillez los grandes interrogantes de la existencia. Así, el viaje se transforma en un auténtico recorrido espiritual que va de la inocencia a la madurez, en donde ser niño o adulto quizás sean solo estados de la mente. Basado en el libro de Alejandro Roemmers, “El Regreso del Joven Príncipe”, es un hermoso musical que asume que el tiempo y la realidad son puro cuento.

Elenco: José “El Purre” Gimenez Zapiola, Patricio Arellano, Lula Rosenthal, Tomás Benitez, Simón Hempe, Guido Gastaldi, Fernando Malfitano, Nahuel Massimo

SABADO 31 DE OCTUBRE, 21HS - Tickets en venta por www.passline.com

