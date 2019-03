Patricia Viggiano contó que "perdonó" a quien abusó de ella en su niñez

Patricia Viggiano estuvo el domingo en el programa "Debo Decir", América, y contó que "perdonó" al hombre que abusó de ella cuando era niña. estuvo el domingo en el programa, y contó que "perdonó" al hombre que abusó de ella cuando era niña.





"Fue abuso por parte del casero en la casa donde vivía, en reiteradas oportunidades. Me acordé a los 15, te bloquea, es un hecho traumático", comentó la actriz.





"Tuve la gran suerte de poder hacer una terapia de dos años focalizada en el abuso sexual. Es algo que va con vos toda la vida y hay que trabajarlo terapéuticamente", agregó.

Y reconoció: "Tengo la necesidad que las cosas cambien, no tengo la necesidad de encontrarlo a él, es más, a él yo ya lo perdoné. Si no lo perdono a él, no sano yo".

"Esa persona obviamente no trabajó más en casa y terminó siendo basurero del lugar donde vivía. Mi familia reaccionó echándolo. Es algo que lo llevas de por vida", finalizó Viggiano.