Patricia Viggiano, acosada en una grabación: "En una cama, empezó a cabalgar arriba mío y mostró la erección"

Thelma Fardin a Cortá por Lozano, la actriz Patricia Viggiano- quien acaba de regresar a la tevé con En el marco de los casos que continúan saliendo a la luz tras la acusación de Juan Darthés , este miércoles, de visita en, la actriz- quien acaba de regresar a la tevé con Campanas en la noche - reveló el aberrante episodio que le tocó vivir durante las grabaciones de una novela.

Durante la charla con Verónica Lozano, la invitada contestó afirmativamente cuando la conductora le preguntó si ella había sufrido algún tipo de acoso. "Sí, me pasó con tres personas distintas. Fue bastante desagradable. Muy feo. Me pasó y tuve que invertir muchas horas de terapia para poder salir adelante de esas situaciones"., arrancó a contar.

Y brindó detalles: "En el primero, la base de lo que pasaba era que yo no me quería acostar con él y como yo no accedía, él en las escenas abusaba en los besos. Abusar es cuando te mete la lengua. Los besos tienen que ser profesionales... Estamos hablando de gente que tiene poder, que protagoniza. Y en este caso, yo estaba empezando, tenía que estar mucho tiempo con él, porque tenía que hacer de la mala y la buena".

"Una vez tuvimos una situación en la cama, que me tenía solo que besar y él decidió por idea suya empezar a cabalgar arriba mío, literal. Fue muy desagradable todo lo que siguió. Porque él consideró que era un trofeo lo que le había pasado y salió con su miembro, llamó a nuestros compañeros y mostró su erección. Cuando eso sucedió, me acerqué, me fui abriendo camino entre mis compañeros, que todos eran grandes personas, pero nadie dijo nada porque uno tiene el miedo de que quien tiene el poder, te puede echar, y le dije 'por algo tan chiquito, tanto escándalo'. El costo de eso fue que me tirara en una escena, en el decorado. Me dio un golpe con el hombro y me voló, me estrelló contra la escalera. Pero la productora consideraba que era una figura que vendía. Él no era de acá", reveló Viggiano. ¡Terrible!

No te pierdas el video de esta nota!

Embed